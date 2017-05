Giro d'Italia Live - 'Hoe goed is Dumoulin op 2000 meter?'

Minuut stilte

Het peloton is vertrokken uit Rovetta. Er werd eerst nog een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Manchester, de overleden motorcoureur Nicky Hayden en de overleden triatlete Julia Viellehner.



Hayden overleed maandag in het ziekenhuis van het Italiaanse Cesena aan de verwondingen die hij had opgelopen door een verkeersongeval in Rimini. De 35-jarige wereldkampioen van 2006 in de MotoGP was enkele dagen ervoor aangereden door een auto toen hij een ritje op zijn racefiets maakte. Viellehner overleed op dezelfde dag in hetzelfde hospitaal. Ook de Duitse sportvrouw was opgenomen in de kliniek van Cesena met ernstig letsel door een verkeersongeluk, eveneens in Rimini. Een vrachtwagen schepte de fietsende Vielleher.



