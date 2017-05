Giro d'Italia Live - Heeft Dumoulin zijn concurrenten kwaad gemaakt?

Ik ben nog nooit zo getergd geweest Vincenzo Nibali

Dumoulin hoopte dat Quintana en Nibali het podium zouden verliezen na de etappe van gisteren. Nibali reageerde op die woorden in La Gazzetta dello Sport: 'Hij kan beter oppassen, want hij zou zelf ook nog het podium kunnen verspelen.



'Ik ben nog nooit zo getergd geweest. Hij moet leren om niet zo arrogant te doen en gewoon met beide benen op de grond blijven staan. Hij mag pas iets zeggen als hij het roze naar Milaan weet te brengen.'



Dumoulin reageerde vanochtend opnieuw op het akkefietje: 'Ik was een beetje fel. Maar na zo'n rit ben je vaak wat opgefokt. Dan zeg je dingen die je beter niet had kunnen zeggen. Of Nibali me aardig vindt of niet; aanvallen gaat hij toch. Maar het was niet nodig wat ik heb gezegd. Ik moet bij mezelf blijven. Ik zal ze ook nog wel even opzoeken.'