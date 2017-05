Giro d'Italia Live - Dumoulin weer terug bij zijn concurrenten

Afdalen en de vallei in.

Zo, Tom, je bent er weer bij. Even de benen sparen nu. En als je de kans ziet de remmen van Quintana en Nibali stiekem een beetje aandraaien - of mogen we dat niet zeggen?



Aanvallen tijdens een plaspauze, wat is er over van de ooit heilige erecode in het wielrennen? Natuurlijk, list, bedrog, vals spel: wielrennen is niet eerlijk. Dat maakt de sport zo mooi. Bondgenootschappen tussen een Italiaan en een Colombiaan, schitterend. Maar kom op, aanvallen tijdens een plaspauze... Dat zouden we kwaadaardig willen noemen.



Maar goed, iedereen is weer bij elkaar.