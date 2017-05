Giro d'Italia Live - Dumoulin: 'Ik maakte een beginnersfout'

Dumoulin:'Ik had gewoon slechte benen'

Het was een 'rookie mistake', een beginnersfout. Dat zei Tom Dumoulin direct na afloop van de negentiende etappe voor de camera's van Eurosport over het moment dat de ploegen van Nibali en Bahrein het peloton uit elkaar reden. Die beginnersfout en slechte benen waren volgens Dumoulin de redenen dat hij in de negentiende etappe van de Ronde van Italië zijn leiderstrui is kwijtgeraakt aan de Colombiaan Nairo Quintana



Dumoulin: 'Ik had al slechte benen vanaf de start. En toen moest ik dus met mijn slechte benen al heel erg diep gaan om terug te komen op de middelste klim. Echt onnodig.'



Op de slotklim naar Piancavallo moest Dumoulin de extra inspanning bekopen en moest hij de groep met concurrenten laten gaan. 'Daar heb ik geprobeerd de schade te beperken. Gelukkig was het team vandaag echt heel sterk. Anders was het een veel slechtere daag geweest. Hoop dat morgen beter is.'