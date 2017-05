Giro d'Italia Live - Dumoulin: 'Ik ga afzien als een buffel'

De favoriet

Ik ga gewoon rammen, volle bak rijden. Afzien als een buffel Tom Dumoulin

Dumoulin maakte gisteren ogenschijnlijk een tuimeling, van de tweede naar de vierde plaats, maar de werkelijkheid is dat hij met achterstanden van 53 seconden op rozetruidrager Nairo Quintana, 14 op Vincenzo Nibali en 10 op Thibaut Pinot als specialist in het rijden tegen de klok nog altijd riant zicht heeft op de eindzege. Pinot, zelf de winnaar van de rit tussen Pordenone en Asiago, zei het na de wedstrijd: 'Dumoulin is de favoriet.'



Bauke Mollema, die negende werd: 'Ik denk dat Dumoulin gaat winnen.' Nairo Quintana: 'Ik zal de tijdrit van mijn leven moeten rijden.'



Zelf hield hij zich op de vlakte. 'Ik wil nog niet bezig zijn met morgen. Ik moet niet gaan speculeren. Dat gaan jullie maar doen, maar ik zet gewoon mijn telefoon uit.' Hij verwacht wel dat de tijdsverschillen minder groot zullen zijn dan in de eerste tijdrit naar Montefalco. Toen reed hij de concurrentie op grote achterstand.



Maar vergelijken is lastig, volgens hem: met net geen dertig kilometer is het parcours morgen tien kilometer korter dan in Umbrië en na een afmattende Giro is het nog maar afwachten wat een renner nog aan vers sap in de benen heeft. 'Iedereen gaat minder zijn. Het is zaak te sterven tot aan de meet. Ik ga gewoon rammen, volle bak rijden. Afzien als een buffel. Dan zien we het wel na de finish.'