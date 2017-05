Giro d'Italia Live - Dumoulin: het wordt een veldslag

Het chagrijn is van het gezicht

De voorlopige conclusie: voortaan iets beter opletten wanneer je wat naar binnen werkt

Misschien wel de belangrijkste conclusie na de etappe van gisteren: het chagrijn is van het gezicht verdwenen.



Tom Dumoulin etaleerde in zijn roze trui op het podium gisteren in Canazei, te midden van de Dolomieten, dat hij zich weer goed voelt na zijn onvoorziene bermbezoek van dinsdag.



Ja, die twee minuten verlies aan voorsprong door zo'n incident schrijnt, zegt hij woensdag. Maar het behoud van het roze dankzij die sterke jacht was een mentale opsteker van jewelste geweest. Het was het bewijs dat de benen goed waren.



Het is de avond eerder natuurlijk wel besproken wat de oorzaak van de opspelende ingewanden kan zijn geweest. Precies weet de ploeg het nog niet. 'Een combinatie van factoren', denkt Dumoulin zelf. Mogelijk dat hij onderweg wat gelletjes te veel heeft genuttigd. Daar kan zijn kennelijk wat overgevoelige maag- en darmstelsel slecht tegen, tijdens de Tour de France van vorig jaar was hem hetzelfde overkomen. De voorlopige conclusie: voortaan iets beter opletten wanneer je wat naar binnen werkt.



