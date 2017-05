Giro d'Italia Live - Dumoulin heeft geen last meer van zijn maag

'I needed to shit'

'I needed to shit', zo simpel was het. Tom Dumoulin gaf na de zestiende etappe telkens dezelfde verklaring: hij moest gewoon.



Het moet een gelletje zijn geweest, vermoedde hij, of een reep die hij op de top van de Stelvio, op 2758 meter hoogte, naar binnen had gewerkt. 'Daarvoor was het redelijk. Daarna was het drama. Het werd alleen maar erger en erger. Ik kon het op een gegeven moment niet meer ophouden.'



Hij veronderstelt nu dat zijn lichaam er niet goed tegen kan, dit soort voedsel op grote hoogte. Zware inspanningen in zulke contreien leiden er volgens hem toe dat het bloed vooral naar de spieren gaat en niet meer naar maag en darmen. Die raken dan van streek als ze aan de slag moeten om voedingstoffen te verwerken.



Het was niet de eerste keer dat de stoelgang hem parten speelde. Vorig jaar dook hij tijdens een bergetappe in de Tour de France, aan het begin van de beklimming van de Col de Peyresourde, met maagproblemen in blinde paniek een camper in.



Hij putte gisteren ook moed uit het vervolg van toen: een dag later won hij in de Pyreneeën een heftige rit, met hagel en regen in de slotfase. 'Ik hoop dat dat ik gewoon gezond ben en dat het even een probleempje was. Als dat zo is, is de Giro nog niet voorbij.'