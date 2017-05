Giro d'Italia Live - Dumoulin duikt de berm in om te poepen

Over Dumoulins darmen

Excuus, maar we gaan nog even door over Dumoulins darmen.



Het is hem al eerder overkomen, dat poepen in de koers, merkt NOS-redacteur Robbert de Rijk sterk op. Toen dook hij een camper in en bedankte hij de familie op Twitter.



En in de Holland Sport-special over Tom Dumoulin gaat het ook al over poepen.