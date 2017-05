Giro d'Italia komt met controversiële prijs; wie is de snelste daler?

Het is onzin om zoiets in te voeren. Afdalen is al gevaarlijk genoeg Bobby Traksel, voorzitter van de Nederlandse wielrennersvakbond

De internationale rennersvakbond CPA ziet geen heil in het plan, en gaat dinsdag om de tafel met Giro-organisator RCS Sport. Bobby Traksel, voorzitter van de Nederlandse wielrennersvakbond: 'Het is onzin om zoiets in te voeren. Afdalen is al gevaarlijk genoeg.' Traksel was goed bevriend met Wouter Weylandt, de Belgische wielrenner die in 2011 verongelukte tijdens een afdaling in de Giro.



Traksel snapt dat organisatoren op zoek zijn naar manieren om geld te verdienen door spektakel te stimuleren, maar vindt dat dat nu over de rug van middelmatige renners gebeurt. 'Want voor hen is dit een interessante kans om zich in de kijker te spelen en eventueel een contract te verdienen. Toprenners als Nibali hebben dit niet nodig.'