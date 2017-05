Giro d'Italia - Dumoulin: 'Ik maakte een beginnersfout'

Dumoulin:'Ik had gewoon slechte benen'

Het was een 'rookie mistake', een beginnersfout. Dat zei Tom Dumoulin direct na afloop van de negentiende etappe voor de camera's van Eurosport over het moment dat de ploegen van Nibali en Bahrein het peloton uit elkaar reden. Die beginnersfout en slechte benen waren volgens Dumoulin de redenen dat hij in de negentiende etappe van de Ronde van Italië zijn leiderstrui is kwijtgeraakt aan de Colombiaan Nairo Quintana



Dumoulin: 'Ik had al slechte benen vanaf de start en ik maakte een beginnersfout door in de afdaling te ver van achteren te zitten. En toen moest ik dus met mijn slechte benen al heel erg diep gaan om terug te komen op de middelste klim. Echt onnodig. Toen wist ik al dat het een moeilijk verhaal zou worden, dus is meteen besloten de schade zoveel mogelijk te beperken. Het is wel door mijn hoofd geschoten dat het voorbij had kunnen zijn, als we niet meer terug waren gekomen na die afdaling.'



Schade

Op de slotklim naar Piancavallo moest Dumoulin de extra inspanning bekopen en moest hij de groep met concurrenten laten gaan. 'Daar heb ik geprobeerd de schade te beperken. Gelukkig was het team vandaag echt heel sterk. Anders was het een veel slechtere dag geweest. Hoop dat morgen beter is.'



De slechte benen komen door vermoeidheid, gaf Dumoulin toe. ‘Ook ik heb mindere dagen, die heb ik altijd gehad’, zei hij. ‘Ik heb nog nooit een grote ronde gereden zonder een mindere dag in de derde week. Nou ja, ik hoop dat dit de slechte dag was en niet het begin van meer.’



Dumoulin kreeg in de achtervolging steun van de ploegen van Steven Kruijswijk en Bauke Mollema. ‘Er waren gedeelde belangen, ook bij LottoNL-Jumbo en Trek. Kruijswijk en Mollema stuurden meteen alle mannen naar voren om te helpen. Dat was wel mooi om te zien, dat we als Nederlanders kunnen vechten tegen de rest van de wereld. Uiteindelijk reden we allemaal voor ons eigen doel.’