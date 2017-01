Giro d'Italia dit jaar hoofddoel voor Dumoulin; Kelderman mee als knecht

Revanche

In feite ben ik nooit op mijn waarde geklopt Steven Kruijswijk over zijn Giro van vorig jaar

LottoNL-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk is in Italië uit op revanche. Door een valpartij twee dagen voor het einde verspeelde hij in 2016 de roze leiderstrui en eindigde hij net buiten de top drie. 'De koers verliep nagenoeg perfect voor mij. Twee weken lang kon ik me in de top tien handhaven. Vervolgens de leiding genomen in de rit naar Corvara en mijn positie verstevigd in de klimtijdrit. In feite ben ik nooit op mijn waarde geklopt', zei Kruijswijk bij bekendmaking van de het Giro-parcours.



Voor zijn honderdste editie trekt de Ronde van Italië zich geheel en al terug op eigen bodem. 'We omarmen heel het land', aldus koersdirecteur Mauro Vegni bij de presentatie eind oktober vorig jaar. 'Het vaderland wordt van zuid naar noord doorkruist. Waar de laars zich verbreedt, gaat het kriskras heen en weer om het landschap te vieren en de geschiedenis van de Giro te eren.'



De start is 5 mei 2017 op Sardinië.