Gezicht Nuis op onweer na halve struikelpartij op 500m

Stand EK Sprint na de eerste dag 1. Kai Verbij (NL) 69.485



2. Nico Ihle (D) 69.675



3. Havard Lorentzen (NOR) 69.775



4. Kjeld Nuis (NL) 69.875



5. Aleksey Yesin (RUS) 70.020



6. Ronald Mulder (NL) 70.100

Het gezicht van Nuis stond op onweer. Hij wist dat hij op een belangwekkend moment in zijn carrière had gefaald. De Zuid-Hollander, tegenwoordig als keurige huisvader in Drenthe wonend, is nog altijd op jacht naar zijn eerste grote internationale titel. Hij deed zelfs nog nooit mee aan de Olympische Winterspelen. Voor de Spelen van 2010 en 2014 ging het mis in de kwalificatie, het OKT, het spannendste toernooi in vier jaar schaatsen.



Zilveren medailles op WK sprint en WK afstanden (driemaal) maakten Nuis steeds gretiger naar het echte succes. De nieuw ingestelde Europese titelstrijd, dit jaar voor het eerst op de toch al zo volle schaatskalender, leek hem daarvoor een mooie eerste opstap. Hij verknalde hoe dan ook zijn eerste afstand, met vrijwel zeker grote gevolgen.



Nuis verloor op zijn belangrijkste rivaal, zijn landgenoot Kai Verbij, een halve seconde (35,49 om 34,98). Bij de NK afstanden van een week geleden had Nuis in dat vergelijk juist een kleine voorsprong (0,05) genomen op Verbij die vervolgens op de 1.000 meter met kracht terugsloeg: 1.08,22 om 1.08,54. Het zette de strijd om de Europese titel in een Nederlandse gloed.