Geteisterd Montefalco rekent op mooie reclame

Burgemeester Donatella Tesei is net naar de kapper geweest. Ze wil er piekfijn uitzien, net als haar stad. 'Zonnebril op of zonnebril af op de foto?', vraagt ze terwijl ze haar burgemeesterssjerp rechttrekt. 'Kom we lopen nog even door naar het museum. Dan nemen we die steeg. Prachtig is het daar. '



De burgemeester heeft gelijk. Haar stadje Montefalco is een stukje Italië dat zijn eigen schoonheid overdrijft. Met iets minder schilderachtige kasteeltjes en iets minder glooiende heuvels was het hier ook prima toeven geweest.