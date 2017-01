Geslaagde rentree van Ginkel brengt PSV overwinning op Excelsior met 2-0

Vorig seizoen speelde Van Ginkel een behoorlijke rol bij de op de laatste speeldag behaalde landstitel, onder meer door acht doelpunten in dertien eredivisieduels. Ook toen was hij na de winterstop gehuurd van Chelsea. Hij keerde na de titel terug naar Londen, mede om een nieuwe knieblessure in alle rust te laten genezen.



Natuurlijk was PSV veel beter dan Excelsior, dat vorig seizoen nochtans een gelijkspel had behaald in Eindhoven, door een doelpunt van Hasselbaink in de slotminuut. Hasselbaink was nu de eenzame soldaat aan het front, die weinig kon uitrichten tegen de overmacht. Het was jammer voor hem en zijn elftal dat scheidsrechter Kuipers de bal bij de stand 1-0 buiten het strafschopgebied legde na een overtreding. Het was op het randje dan.