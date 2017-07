Sky deelt eerste klap uit: Thomas wint proloog, Froome pakt tijd

De opzet van deze Tour de France leek vooraf haast wel bedoeld om de Sky-ploeg niet de kans te geven de wedstrijd weer drie weken te domineren. De Tourorganisatie koos dit jaar voor slechts drie aankomsten bergop (in de 8ste, 12de en 18de etappe) en twee korte tijdritten (13 en 23 km).



Maar met vier renners in de top-10 is het toch Sky dat de eerste klap uitdeelt na de eerste 14 kilometer van deze Tour de France. De winst ging naar Geraint Thomas, die het voordeel had te starten toen de regen nog niet met bakken uit de hemel kwam.



Over het gladde parcours: 'Het viel wel mee als je de bochten niet te hard aansneed. Dat deed ik alleen de eerste bocht. Toen zei de ploegleider: rustig aan. Daarna heb ik dat gedaan. En dat voelde goed.'



Want het weer speelde een grote rol. In Düsseldorf ging Alejandro Valverde zelfs zo hard onderuit dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Ook Lotto-Jumbo-renners Dylan Groenewegen, kanshebber Primoz Roglic en Bennet gingen onderuit.