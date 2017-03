Gent-Wevelgem: Terpstra ziet Van Avermaet winnen na mislukt pokerspel

Miscommunicatie

Het duurde even voordat de Nederlander weer de bus uitkwam. 'De stoom kwam wel even uit mijn oren. Dit was een gemiste kans. Ik had hier voor de overwinning kunnen rijden. Het was een rotsituatie.' Hij was zich van geen kwaad bewust. 'Is Sagan boos? Dan moet hij maar even rustig gaan zitten. Direct na de koers stroomt de adrenaline nog. Het was vijf honden vechten om één been en twee gaan er mee heen.'



Hij voelde zich niet geroepen om achter Van Avermaet en Keukeleire aan te gaan. Hij was zeker niet de snelste van de vijf in de kopgroep, met erkende sprinters als Sagan en Van Avermaet. Bovendien reden niet heel ver achter de kopgroep nog de ploeggenoten Tom Boonen en Fernando Gaviria - beiden ook niet kansloos in de laatste beslissende meters. Hij paste ook uit ergernis over Andersen die nauwelijks kopwerk deed. 'Het was aan Sagan om het gaatje te dichten.' Dat hij nadat hij hem had teruggehaald, opnieuw niet doorreed, had dan weer niks te maken met een voortzetting van het kat-en-muisspelletje. 'Als je heel hard aan het sprinten ben, snak je wel even naar adem.'



Terpstra gaf wel toe dat ze op het beslissende moment net te lang hebben geaarzeld. Ploegleider Wilfried Peeters verklaarde dat er sprake was van miscommunicatie. Vanuit de volgauto zou de opdracht zijn geweest dat hij er meteen naar toe moest rijden, terwijl hij juist had begrepen dat hij dat niet moest doen. 'Het is spijtig voor Niki.' Terpstra: 'Het was gewoon effe hectisch.'