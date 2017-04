Gelijkspel in Zwolle brengt landstitel Feyenoord in gevaar

Je zou zeggen dat Feyenoord gewaarschuwd was voor snelle tegendoelpunten in uitwedstrijden. Lasse Schöne ramde namens Ajax een week eerder in no time raak, nu was een andere speler die eigendom is van Ajax de snelle slachter. PEC-aanvaller Menig, gehuurd van Ajax, snelde al na twee minuten de diepte in anticiperend op de dieptepass van ploegmaat Mokhtar, die Feyenoord-back Nieuwkoop op de middenlijn te slim af was. Geholpen door de driest uitkomende Feyenoordkeeper Jones had Menig slechts een tikje nodig om een leeg doel voor zich te vinden. In tegenstelling tot drie dagen eerder tegen Roda wist hij nu wel te scoren.



Feyenoord leek de déjà-vu in alle vezels te voelen, want tien minuten later sneed de gastheer weer door de Rotterdamse defensie, nu was het middenvelder Holla die de diepgaande back Van Polen vond. Diens directe tegenstander Elia had hem slechts half gevolgd waardoor een tikje buitenkant in de verre hoek volstond.