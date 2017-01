Gedreven Feyenoord verzuimt doelsaldo verder op te vijzelen

Kansenfestijn

Toch kwamen er dus kansen, want de bezoekers dekten op minimaal een meter afstand en ondernamen bovendien nauwelijks iets in aanvallende zin. Het tikkie terug werd door de minimalistische ploeg van trainer Van de Looi, die pas twaalf keer scoorde en toch twaalfde staat, tot kunst verheven.



Dat is lekker voetballen, vooral als je de wedstrijd snel beslist. Met name de routiniers Kuijt en Elia leken daarvan doordrongen, ze schiepen kans na kans.



Aanvoerder Kuijt trapte het kansenfestijn af in de negende minuut door spits Jørgensen vernuftig weg te steken, maar de spits maakte, net als vorige week tegen Roda, de verkeerde keuzes in kansrijke positie. In dit geval besloot hij in plaats van te chippen tot een mager schot. Even later kwam hij een teenlengte tekort toen Kuijt en Kongolo hem opnieuw lanceerden.