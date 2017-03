Gebroeders De Jong schieten PSV langs Go Ahead op De Adelaarshorst

We hebben veel energie in de wedstrijd gestoken. Veel druk gezet. We hebben ze geen minuut laten voetballen PSV-trainer Philip Cocu

Puntenverlies PSV bleef echter bespaard. Luuk de Jong scoort na de winterstop steeds makkelijker en tegen Go Ahead was de clubtopscorer van vorig seizoen in de 61ste minuut weer trefzeker. Na een voorzet van Santiago Arias kon De Jong de bal binnenglijden.



Trainer Hans de Koning van Go Ahead bracht de lange aanvaller Leon de Kogel in de ploeg om de gelijkmaker te forceren, maar die bleef uit. Andrés Guardado profiteerde in de slotfase van de weggegeven ruimte, 1-3.



Trainer Cocu was tevreden over de zege. 'We hebben veel energie in de wedstrijd gestoken. Veel druk gezet. We hebben ze geen minuut laten voetballen.'