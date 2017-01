Geamputeerd kwartet shorttrack sleept brons uit het vuur

Ellende

Na het wegvallen van kopvrouw Schulting leken de anderen juist beter te gaan rijden

Tot nu toe zijn het de rijdsters die al langer onder Otters leiding trainen die dat doen. Dat is een aangename verrassing voor de coach. Hij kan namelijk niet rekenen op een vaste aanwas van jonge talenten. Het zal uit zijn eigen selectie moeten komen. 'Ik heb geen visvijver zoals veel andere sporten dat wel hebben. Ik moet het met een relatief kleine groep doen.'



In Turijn was ook te zien hoe na het wegvallen van kopvrouw Schulting de anderen juist beter leken te gaan rijden. De Vries en Van Kerkhof presteerden beter dan ooit op een Europese titelstrijd.



De ellende voor Schulting begon al op de 1.500 meter van zaterdag. Daar bleef ze steken op de vierde plaats. Even later, op de 500 meter, kreeg ze in de halve finale een straf van de scheidsrechters. Ze liep daardoor op die afstand punten voor het individuele toernooi mis.



In de halve finale van de relay viel ze vervolgens in de laatste ronde en belandde hard op haar linkerelleboog. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er met haar arm niets mis was.



Toch bleek de gifbeker voor Schulting niet leeg. In de nacht van zaterdag op zondag werd ze ziek. 'Ik was misselijk, moest overgeven en ik had koorts.' Ze wist al meteen dat ze het individuele toernooi uit haar hoofd moest zetten.