Gaat het huidige voetbal te snel voor de scheidsrechter?

Van Egmond:

'Het zijn zaken waar wekelijks over wordt gesproken tijdens de evaluatie van wedstrijden uit het eredivisieweekend. Het is goed dat er druk geëxperimenteerd wordt met doellijntechnologie en videoscheidsrechters. Want zeg nou eerlijk: het is toch vreemd dat de hele wereld beschikt over de herhaling vanuit allerlei camerastandpunten, behalve degene die erover gaat: de scheidsrechter.'



Vissers:

'Ik was nooit zo'n voorstander van videoscheidsrechters. Maar het gaat steeds vaker mis. Ze staan inmiddels met z'n zessen, maar missen cruciale momenten. Dus ik heb mijn mening bijgesteld: laat maar komen, die videoscheids.'



Brinkman:

'Een videoscheidsrechter is trouwens niet zaligmakend. Zo wordt het in het hockey soms gebruikt om de counter van de tegenstander eruit te halen. En wat ook regelmatig voorkomt is dat het zelfs met beelden niet te bepalen is of iets nou wel of geen shoot was. Maar zoals dinsdag: dat had die scheidsrechter moeten zien. Dat was een blunder.'