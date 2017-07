Froome heeft dan wel geel te pakken, maar is niet onoverwinnelijk

De Tour is nu pas echt begonnen Chris Froome

De Brit moest ook nog de Ier Daniel Martin voor laten gaan en zag Richie Porte naast hem over de eindstreep komen. Ook Romain Bardet, Rigoberto Uran, Simon Yates en Alberto Contador bleven in de buurt. Hij kon vaststellen dat de meesten van hen er niet in slaagden hem op de proef te stellen, maar heel veel terrein gaven ze ook weer niet prijs; in de rangschikking staan de eerste negen binnen één minuut.



Froome zei na afloop dat het fantastisch was weer het geel te dragen, op de klim waarin hij zich in 2012, toen nog rijdend in dienst van Bradley Wiggins, aandiende als ronderenner van formaat. La Planche des Belle Filles, in de 17de eeuw een toevluchtsoord voor jonge meisjes die schuilden voor moordlustige soldaten uit Zweden, voelt intussen een beetje als zijn berg.



Zeker van zijn zaak is hij allerminst. 'De Tour is nu pas echt begonnen. Het is wat de Tourorganisatie wilde, het is een open race nu. We gaan nog strijd zien, de komende weken.' Hij was niet verbaasd over de prestatie van Aru. 'We gaven hem iets te veel ruimte. Dat gaat niet nog een keer gebeuren.'



De Brit zal vertrouwen putten uit het gegeven dat Sky van alle ploegen in de laatste kilometers met de meeste renners vertegenwoordigd bleef. BMC van Richie Porte, volgens Froome aan het begin van de Tour zijn grootste tegenstander, was in de aanloop naar de klim het team dat de koers controleerde, maar verdween snel in de anonimiteit toen het serieus begon te stijgen.



Opvallende werkelijkheid na La Planche des Belles Filles: vijf van de eerste zes renners in het algemeen klassement hebben Engels als moedertaal.



