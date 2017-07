Froome blijft ternauwernood overeind tijdens slagveld op Mont du Chat

Het gevecht was al eerder geopend, op weg omhoog, met een heuse stoot onder de gordel. Op het moment dat Froome zijn vingers opstak om zijn volgers in de auto te laten weten dat hij kampte met een onwillige versnelling, verhief zijn belangrijkste rivaal Aru zich uit het zadel en ging er vandoor. Anderen sloten aan, maar besloten op aangeven van Porte niet door te rijden. Froome wisselde van fiets en leek even na bij hereniging de Italiaan een vermanende duw te geven.



Het was niet wat het leek, zei de Brit achteraf. Dat Aru hem een kunstje had geflikt, hoorde hij pas na de finish van journalisten. Hij bedankte de andere renners nog voor het even stilleggen van de race. De aanraking met Aru was per ongeluk geweest, verklaarde hij, er zat een hobbel in het wegdek, waardoor hij even moest corrigeren. Hij had er geen trek in het incident nog maar eens te reconstrueren. Toen de actie van de Italiaan weer aan de orde werd gesteld, verhief Froome - normaal de hoffelijkheid en het geduld zelve - zich uit zijn zetel en verdween uit beeld.