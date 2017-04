Frans OM onderzoekt toewijzing WK 2018 aan Rusland en 2022 aan Qatar

Tegelwinnend interview met Sepp Blatter

Sinds zijn besluit om te vertrekken als FIFA-president zocht Sepp Blatter de schaduw. Maar in augustus 2015 sprak hij met de Volkskrant over zijn herverkiezing, de FBI, het verraad door 'zoon' Michel Platini en de beschuldigingen van corruptie bij de FIFA (+).



Het voetbal is zijn geweten kwijt

Alles wat mis is in het voetbal komt samen bij de organisatie van het WK in Qatar, vindt sportjournalist Willem Vissers (+). Hij weet dat het niets uithaalt, maar in 2022 blijft hij thuis.



In de hel van Qatar

Midden in de woestijn, buiten het zicht van de wereld, leven in Qatar honderdduizenden buitenlandse arbeiders. Ze zijn veelal onder valse voorwendselen naar het oliestaatje gelokt. De Volkskrant duikt in een wereld vol dwangcontracten, angst en verklikkers (+).