Foute wissel verprutst finale estafetteploeg

Bij Nederland ging het fout in de slotwissel, tussen Solomon Bockarie en Hensley Paulina. De ploeg lag op dat moment op de vijfde plek. Om hoog te kunnen eindigden moest Nederland, dat minder snelle sprinters heeft dan andere landen, scherp wisselen. Het wisselvak is 20 meter lang. 'We wilden diep in de zone wisselen', legde Paulina uit. Hij ging als slotloper te vroeg van start. 'Dat lukte niet. In de training nemen we ook risico. Hoe verder in de zone, hoe hoger de snelheid blijft.'



Volgens Churandy Martina viel niemand iets te verwijten. Hij verwees naar de fouten bij de andere topteams. 'Het gebeurt met de besten. Bovendien is het de eerste keer dat we in deze opstelling hebben gelopen.'



Bij de Olympische Spelen van Londen eindigde Nederland in 2012 als vijfde.