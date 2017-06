Fortuna-icoon Jan Notermans (84) overleden

Meeste internationals

Als speler zag ik al dat hij trainer zou worden Willy Dullens

Fortuna '54 was eind jaren vijftig de club met de meeste internationals. Keeper Frans de Munck, Cor van der Hart, Bram Appel, Bart Carlier, Henk Angenent, Wim Huis en Faas Wilkes speelden er, samen met regiospelers Jan Notermans en Jean Munsters. Notermans kwam tussen 1956 en 1960 tot 25 interlands voor het Nederlands elftal en scoorde twee keer.



Na hun spelerscarrières spraken Dullens en Notermans weinig met elkaar. 'We kwamen elkaar nog weleens tegen, maar meer dan dat was het niet.' Notermans werd trainer bij Arminia Bielefeld, Go Ahead Eagles, FC Groningen, AZ'67, Helmond Sport en Willem II. Bij Helmond Sport vierde hij zijn grootste succes door in 1982 kampioen te worden in de eerste divisie. De daaropvolgende promotie naar de eredivisie geldt nog altijd als het absolute hoogtepunt in het vijftigjarige bestaan van de Brabantse club. 'Als speler zag ik al dat hij trainer zou worden', aldus Dullens.



In zijn laatste jaren leed Notermans aan de ziekte van Alzheimer en ging zijn gezondheid langzaam achteruit. Het was voor clubiconen Mark van Bommel, Bert van Marwijk, Martin Masset, destijds de voorzitter van Fortuna, en Dullens ruim anderhalf jaar geleden de reden voor een bezoek aan Notermans. 'Het ging vooral over voetbal natuurlijk. Heel mooi. Fortuna gaat hem zeker missen.'