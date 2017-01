Formule 1-baas Bernie Ecclestone uit functie gezet

Keiharde dealmaker

Niemand bestrijdt het gegeven dat Ecclestone zijn sport rijk maakte, met name dankzij de grote tv-deals die hij sloot en de nieuwe afzetmarkten die hij vond. Maar over de manieren waarop hij die groei bewerkstelligde, verschillen de meningen wel. De Brit heeft het imago van een keiharde dealmaker. Circuits die in de financiële malaise zaten, verdwenen rücksichtslos uit de sport.



Hetzelfde gold voor kwakkelende teams of personen die hem tegenwerkten. Historie, traditie en fans kwamen bij de miljardair altijd op de tweede plaats. Wie in zijn Formule 1-wereld mocht rondlopen, moest daar iets voor over hebben. Ecclestone zag zijn sport als een gigantisch reclamebord voor landen en bedrijven. Wie niet met de Formule 1 wilde pronken, begreep er niets van.



Met wie Ecclestone een deal sloot, was hem om het even. Hij grapte een aantal jaren geleden nog een Grote Prijs van Syrië niet uit te sluiten. Het was een grap met een serieuze ondertoon. Ecclestone bracht de Formule 1 naar landen zoals Bahrein en Azerbeidzjan. Landen zonder racetraditie en met een dubieuze reputatie als het gaat om mensenrechten.