Fifa maakt corruptie-rapport openbaar: geen ongeoorloofd gedrag Rusland en Poetin bij toekennen WK 2018

2 miljoen voor een 10-jarig meisje

Zo meldt het rapport volgens de krant hoe drie leden van Fifa's uitvoerende comité vóór de toewijzing in een privévliegtuig van de Qatarese voetbalbond naar Rio de Janeiro vlogen om het daar op een zuipen te zetten. En nadat Qatar het WK eenmaal in de wacht had gesleept, feliciteerde een Fifa-bestuurslid de functionarissen uit de oliestaat met het succes - en bedankte ze voor de honderdduizenden euro's die hij rijker was geworden. En de 10-jarige dochter van een Fifa-bestuurder die eveneens een stem had in waar de WK's werden gehouden, kreeg een bedrag van 2 miljoen dollar (bijna 1,8 miljoen euro) op haar rekening bijgeschreven - de herkomst van het geld is onbekend.



Van zeker twee voetbalbestuurders is bekend dat ze zichzelf de komende dagen in de kolommen van Bild zullen terugvinden. Volgens de krant besteedt het Garcia-rapport zeker twintig pagina's aan oud-international en -trainer Franz Beckenbauer. Hij had een plek in het Fifa-bestuur en ligt in Duitsland onderzocht onder vuur vanwege zijn rol in het team dat het WK van 2006 naar Duitsland haalde. Daarbij was volgens Der Spiegel sprake van omkoping. Ook Sandro Rosell, de voormalige voorzitter van FC Barcelona, komt in het dossier voor. Hij werd vorige maand opgepakt in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken.