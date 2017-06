Fifa is getreuzel op de velden zat en wil zuivere speeltijd invoeren

Dit vinden een trainer, oud-scheidsrechter en voormalig prof ervan De Fifa heeft nieuwe regels bedacht om het voetbal sportiever, aantrekkelijker en eerlijker te maken, zoals de invoering van zuivere speeltijd. Wat vinden een voetbaltrainer, een oud-scheidsrechter en voormalig prof ervan?

NOS-commentator Grueter reageerde enthousiast bij de kopbal van Ronaldo voor 0-1, en noteerde de 8ste minuut. Maar gemeten naar zuivere speeltijd was de 7de minuut net begonnen. 'Tijdmeting is nu een soort nattevingerwerk', zegt oud-scheidsrechter Mario van der Ende over het toekennen van 'blessuretijd.' Bijna standaard laat de arbiter voor rust één minuut extra voetballen en drie of vier minuten erna, als er wissels zijn en de reuring meestal toeneemt.



Zo ook woensdag, in het toch vrij lauwe duel. De zuivere speeltijd bedroeg ruim een uur, bleek nadat de Volkskrant driftig met de stopwatch in de weer was geweest: 32 minuten voor rust, net 30 in de tweede helft; 90 officiële minuten, minus de tijd die opging aan de bal opnieuw in het spel brengen bij inworpen, vrije trappen, na blessurebehandelingen en wat dies meer zij.