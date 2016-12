FIFA geeft boetes voor WOI-herdenkingssymbool op voetbalshirts

De voetbalbonden waren aanvankelijk van plan speciale shirts te dragen met poppy's; de rouwbanden met daarop de klaproosjes waren hiervoor een compromis. Dit was ook tegen de regels van de FIFA, die internationale teams verbieden om politieke, religieuze of commerciële boodschappen op het shirt te dragen tijdens een voetbalwedstrijd.



De boetes lopen uiteen: Engeland moet zo'n 45 duizend Zwitserse franc (iets meer dan 42 duizend euro) betalen, Schotland en Wales bijna 19 duizend euro en voor Noord-Ierland werd de boete vastgesteld op 14 duizend euro.



'Het is het niet onze intentie te oordelen over specifieke herdenkingen of die in twijfel te trekken. We respecteren het belang van dergelijke momenten in de verschillende landen. Echter, omdat de regels op een eerlijk en neutrale manier toegepast dienen te worden bij alle 211 aangesloten bonden, is het gebruik van ieder politiek of religieus symbool strikt verboden. In het stadion en op het veld is alleen ruimte voor sport en niets anders', zei voorzitter Claudio Sulser van de disciplinaire commissie van de FIFA.