FIFA breidt aantal WK-deelnemers uit naar 48 landen

Aan de komende twee WK's, volgend jaar in Rusland en in 2022 in Qatar, doen nog 32 landen mee. Uitbreiding van het WK was een idee van Gianni Infantino, sinds vorig jaar voorzitter van de FIFA. De opvolger van Sepp Blatter wil dat 'kleine' landen meer kans maken op deelname aan het mondiale toernooi.



De landen zullen in 16 poules van drie teams tegen elkaar strijden. Over de exacte opzet van het uitgebreide WK wordt nog vergaderd. Vermoedelijk gaan de nummers één en twee van iedere groep door naar de knock-outfase, die dan dus met 32 in plaats van de gebruikelijke zestien landen wordt gespeeld. Het betekent dat het aantal wedstrijden op het WK van 64 naar 80 gaat.



Van Volkskrant-verslaggever Willem Vissers had de uitbreiding niet zo gehoeven. 'Maar ik zie ook wel voordelen: het brengt het voetbal op nog meer plekken op de wereld. Dat is uiteindelijk ook de doelstelling van de FIFA: zo veel mogelijk mensen laten voetballen en de mogelijkheid geven om voetbal te kijken.'



Volgens Vissers verandert er waarschijnlijk niet zo veel voor Nederland. 'Het gaat om het aantal landen dat mee mag doen per continent. Europa zal er misschien twee of drie plekken bij krijgen. Vooral groeicontinenten als Afrika en Azië zullen meer landen mogen afvaardigen.'