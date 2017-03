Feyenoorder Vilhena definitief geschorst voor klassieker tegen Ajax

De KNVB verlaagt de straf van vier wedstrijden onvoorwaardelijk naar drie, waarvan een voorwaardelijk. Vilhena mist naast de topper tegen Ajax ook het thuisduel tegen Go Ahead Eagles volgende week woensdag.



Een elleboogstoot tegen Sparta-aanvaller Matias Pogba leverde Vilhena begin maart in eerste instantie een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden schorsing op, waarvan een voorwoordelijk. Feyenoord wees dit aanbod af, waarna de aanklager de eis verhoogde. Het hoger beroep dat de club aanspande diende te wachten tot na de recente interlandperiode, maar biedt nu een definitief oordeel.



Scheidsrechter Danny Makkelie verklaarde woensdag als getuige nog dat hij een gele kaart voldoende had gevonden. Hij nam het voorval zelf niet waar tijdens de wedstrijd tegen Sparta, waardoor Vilhena op basis van videobeelden geschorst werd. Advocaat Joris van Benthem pleitte namens de Feyenoorder dan ook voor vrijspraak of een voorwaardelijke straf.



Vilhena speelde in afwachting van een definitief oordeel wel mee in de gewonnen wedstrijden tegen AZ (5-2) en tegen Heerenveen (1-2), maar had zijn vizier op aankomend weekend gericht. De Rotterdammers verdedigen in de Amsterdam Arena een voorsprong van zes punten op Ajax en hebben een veel beter doelsaldo, zeven speelrondes voor het eind van het eredivisieseizoen.