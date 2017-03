Feyenoord wint ruimschoots van AZ, met hoofdrol voor Jørgensen

Het was ook weer Jørgensen die tien minuten na rust het vuurtje aanstak

AZ had in de zevende minuut nog wel op 0-1 kunnen komen als middenvelder Van Overeem attenter had gereageerd toen rechterspits Jahanbakhsh hem vrij voor Feyenoord-keeper Vermeer zette. Vermeer, die in actie kwam door een beeninfectie bij Brad Jones, zag later pogingen van AZ-linksbuiten Garcia over zijn doel zeilen.



Het was ook weer Jørgensen die tien minuten na rust het vuurtje aanstak door door te jagen op Krul die een terugspeelbal niet direct onder controle kreeg. Vijf minuten later legde hij met zijn borst de bal panklaar voor Kuijt via de binnenkant van de verste paal scoorde: 3-0.