Feyenoord wint met 4-0 van NEC en behoudt voorsprong op Ajax en PSV

Opgelucht

Feyenoord was opgelucht, zeker met de 2-0 vlak voor rust. Het was een prachtige treffer, met een wat vreemd tintje ook. Linksbuiten Eljero Elia greep even voor de rust naar zijn hamstring, na een sprint. Het leek erop dat hij de tijd tot de pauze rustig zou volmaken, maar toen kwam die ragfijne combinatie, door hemzelf opgezet, met hulp van Jørgensen en Kuijt, wiens schitterende steekpassje een mooie afronding bracht, van Elia dus. Het was meteen diens laatste daad. Basacikoglu verving hem.



De 1-0 was trouwens ook opvallend. Berghuis had net een onbegrijpelijke, totaal mislukte breedtepass gegeven, maar hij toonde dat menig voetballer leeft van actie naar actie. Een fractie later was hij op de rand van het strafschopgebied om de slimme, bekeken voorzet van Elia hard en geplaatst in te schieten met zijn sterke linkerbeen.