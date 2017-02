Feyenoord wint in intense strijd met 0-2 van FC Twente

Net als vorige week was Feyenoord als laatste van de topdrie aan de beurt en dus was daar opnieuw de mentale druk van de uitslagen der rivalen, die wonnen bij AZ (PSV) en Roda (Ajax). Trainer Van Bronckhorst prees zich gelukkig met de terugkeer van middenveldcipier El Ahmadi uit de Afrika Cup, maar dat betekende dat hij een ander naar de bank moest verwijzen. Hij liet Toornstra buiten de ploeg.



FC Twente bleek een uitstekende tegenstander. Het stadion was vrijwel uitverkocht, het publiek liet zich horen. Keep on rocking, is het devies van Vak P, waar de luidruchtigste supporters zijn verzameld. Een prachtig spandoek van een dampende rockband verscheen aan de tribune voor de aftrap, begeleid door de rock van AC/DC. Een ander spandoek met politieke lading, Kosovo is Serbia, verdween ergens tijdens de tweede helft, op aandringen ook van de geschorste speler Celina, een Kosovaar.



De strijd was intens, zonder al te veel kansen voor rust, en na de pauze trouwens ook niet. Kongolo wierp zich voor de voeten van de Belg Seys, toen die vrij dacht in te schieten. Botteghin schoof de bal precies in de handen van de jubilerende doelman Marsman (100 eredivisieduels voor Twente) en Kuijt zag zijn schot uit de doelmond verwijderd door Thesker.