Feyenoord onderuit in Arnhem, traditionele top-drie ligt uit bekertoernooi

In het droomscenario van Feyenoord staat het elftal straks op de Coolsingel, met vingerafdrukken op de kampioensschaal, en niet met wasem op de dennenappel, zoals de bijnaam van de beker luidt. Die is al gewonnen, vorig jaar. Feyenoord zou de beker zo schenken als het de zekerheid van de landstitel had, maar zo werkt het leven niet. Alles kan in de laatste maanden van het seizoen, maar helemaal niets is ook moeilijk. Dat zong de aanhang van Vitesse trouwens ook pesterig, toen het 2-0 stond: 'Helemaal niets in Rotterdam'.



Voor rust leek het nog of Feyenoord vol voor de zege ging. Relatief gezien dan. Trainer Van Bronckhorst had aanvoerder Dirk Kuijt rust gegeven, want zondag wacht NEC in de competitie. Op het geïmproviseerde middenveld, ook zonder El Ahmadi (Afrika Cup) en Vilhena (geschorst), kregen de vaste reserves Tapia en Gustafson een kans naast Toornstra. Ze deden het aanvankelijk best aardig, maar deelden na rust in de malaise. Kuijt kwam nog, twintig minuten voor tijd, toen het al te laat was om de kentering te bewerkstellingen.



Feyenoord was tot de rust wat sterker en voetbalde toen met zelfvertrouwen, zonder al te veel kansen uit te spelen. Elia en Berghuis etaleerden hun techniek, hoewel Elia af en toe het idee heeft in het circus te acteren. Hoe vaak acties ook mislukten, ze bleven hun tegenstander opzoeken, ze pingelden en probeerden, hoe weinig het ook opleverde. Bijkomend probleem is dat spits Jørgensen na de winterstop zoekt naar zijn eerste doelpunt.