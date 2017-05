Feyenoord krijgt het deksel op de neus in kampioenspot tegen Excelsior: 3-0

De huis-DJ speelde 'Don't worry bout a thing' van Madcon in de rust, het zonnetje kwam door, voor Feyenoord leek nog niets aan de hand. Een slaapmomentje bij Karsdorp, die niet oplette toen de bal zijn kant op rolde, tien minuten na rust gaf Ribeiro de kans de bal door te steken op man-in-vorm Hasselbaink die onberispelijk afrondde.



Een pluk Excelsior-fans juichte, de rest van Rotterdam viel stil. Helemaal toen de volgende watervlugge Excelsior-aanvaller, Stanley Elbers drie minuten later doel trof, na een uitbraak van Hasselbaink en Ribeiro en aanvoerder Koolwijk in de 65e minuut uit een vrije trap ook nog de 3-0 voor zijn rekening nam.



Feyenoord viel voor de vorm nog aan, maar het geloof in de goede afloop was terstond vervlogen. Alle voorbereidingen van de laatste twee weken konden op de lange baan. Nog altijd heeft Feyenoord alles in eigen hand. Het stond eerder op na nederlagen dit seizoen. Het uitvak zong de eigen ploeg nog toe. Geloof is er nog wel degelijk, maar de jubelstemming is even weg.