Feyenoord dichterbij landstitel na intens duel met FC Utrecht

'We worden kampioen'

De eerste titel sinds 1999 komt dichter- en dichterbij

Feyenoord brak een beetje met zijn gewoonte om snel diepte te zoeken. De opbouw verliep, mede door de goede opstelling van Utrecht, traag. Gevaar ontstond tot de pauze eigenlijk alleen uit schoten van Jørgensen, Berghuis en Toornstra, die vlak voor rust een bal van Vilhena naast in plaats van in het doel verlengde.



Vrijwel meteen na rust scoorde Feyenoord, een doelpunt dat typerend is voor het seizoen. Botteghin vond met een prachtige dieptepass het hoofd van Jørgensen, die verlengde naar Toornstra, de middenvelder die overal is. Met een lobje lepelde Toornstra de bal over doelman Jensen, voor zijn veertiende doelpunt in de competitie. Toornstra ontsnapte vlak voor dat doelpunt overigens aan zijn tweede gele kaart, na een forse overtreding op Amrabat.



Feyenoord zette eerst nog even aan om de 2-0 af te dwingen, maar toen dat niet lukte, beperkte de ploeg zich toch wat onsamenhangend verdedigen. Met wat geluk bleef het 1-0, waarna Elia de ploeg en het stadion bevrijdde door de bal met rechts, met een fraaie krul, in de verre hoek te leggen. 'We worden kampioen', zong het legioen. Zover is het nog niet, maar de eerste titel sinds 1999 komt dichter- en dichterbij.