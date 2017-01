Femke Heemskerk terug bij zwemcoach Marcel Wouda

Recordhoudster

Ik wilde niet zomaar ergens in springen Femke Heemskerk

Heemskerk en Wouda gingen in 2015 uit elkaar. Over de reden daarvan zwijgt Heemskerk liever. Het was een gedwongen scheiding. Wouda koos, onder druk van zijn agenda, voor het werk met openwater zwemmer Ferry Weertman. Die haalde goud in Rio.



De zwemster, die de Nederlandse records op de 100 (52,69) en 200 meter (1.54,68) vrije slag bezit, is momenteel mee naar een drie weken durende trainingskamp van de nationale zwemtop in Malaga. Het is een hereniging met de zwemmers die zij vorig seizoen in training nauwelijks meemaakte. Heemskerk zwom, slechts één jaar, bij de Franse coach Philippe Lucas in Narbonne.



Ze verloor in Frankrijk veel van haar fameuze, vloeiende techniek. Conditioneel bleek ze niet op haar op haar best op het moment dat zulks moest: bij de Olympische Spelen van Rio. Ze miste de finales op 100 en 200 vrij. Met de estafetteploeg eindigde ze als vierde. Het doel is voorlopig gericht op de korte termijn. 'Dit jaar zwem ik de WK in Boedapest en de EK kortebaan in Denemarken. Maar ik ga niet zeggen dat ik er in 2020 in Tokio bij ben. Dat kan. Maar dat kan ook niet.'