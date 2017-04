Fel Ajax wint klassieker van Feyenoord: titelstrijd in eredivisie ligt weer open

Ook hij is snel en handig, eigenlijk was dat het grote verschil: Feyenoord miste het loopvermogen van Vilhena en de snelheid van de pas net herstelde Elia. Het kwartier na rust was nog het beste van Feyenoord, want het was het enige waarin het geen serieuze kansen tegen kreeg. Daarna ging de Amsterdamse stormloop onverdroten verder via een schot met rechts van Ziyech en een door Jones geredde pegel van invaller Nouri. Dit na weer geweldig voorbereidend werk van Kluivert, die als een hordeloper over maaiende Feyenoordbenen dartelde.



Ook Sánchez (kopbal) en Schöne hadden kunnen scoren. Feyenoord toonde zich effectiever door in blessuretijd nog doel te treffen na een zeldzaam schot van Kramer. Het zal de Rotterdamse moraal nog iets hebben opgekrikt, want het had goedbeschouwd allemaal veel erger kunnen aflopen voor de naar de titel hunkerende koploper.