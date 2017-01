Federer wint Australian Open na zinderend spektakel van vijf sets

Federer had aan een break in de zevende game genoeg om de eerste set binnen te halen: 6-4. Nadal liep in het tweede bedrijf weg naar 4-0, zag Federer een keer terugbreken, maar trok de stand met 6-3 weer gelijk.



Liefst drie breakkansen kreeg de Spanjaard in de eerste game van de derde set. Hij slaagde er niet in er een te benutten en verloor vervolgens meteen zijn opslag. Dat overkwam hem in de zesde game nogmaals.



In de vierde set was één break van Nadal in de vierde game voldoende voor setwinst: Federer kreeg in die set geen enkele kans op een break en ging erna de baan af voor een medische time-out. Meteen brak Nadal in de vijfde en beslissende set de opslag van de Zwitser, die echter bij zijn zesde breakkans terugsloeg: 3-3. Federer brak nogmaals naar 5-3 om vervolgens op eigen service het tweede wedstrijdpunt te benutten.