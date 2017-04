Federer verslaat Nadal opnieuw in finale masterstoernooi Miami

Murray en Djokovic worstelen met blessures, Federer en Nadal laten oude tijden herleven. Het was zondag alweer hun derde ontmoeting dit jaar, de 37ste in totaal. En het staat sinds 2015 4-0 voor Federer. Bij de Masters in Indian Wells stonden de twee iconen al in de achtste finales tegenover elkaar. De nederlaag in de onvergetelijke finale van de Australian Open had zijn sporen nagelaten bij Nadal.



In de woestijn in Californië werd hij weggeblazen door Federer: 6-2, 6-3. Ook zondag in Miami wist Nadal geen set te winnen. 'We kunnen geen genoeg van elkaar krijgen', grapte Federer. 'Zo tref je elkaar enkele jaren niet, nu ontmoeten we elkaar elke week. Mooi om te zien dat Rafa weer terug is op topniveau na al zijn blessures van de afgelopen tijd.'