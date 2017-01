Federer levert in grootse stijl een nieuw meesterwerk af en haalt finale Australian Open

Het was verleidelijk om Roger Federer af te schrijven. De 35-jarige Zwitser wacht al bijna vijf jaar op zijn achttiende grandslamtitel. Hij maakte bij de Australian Open zijn rentree na een gedwongen pauze van zes maanden. Maar kijk hoe de beste tennisser aller tijden in grootse stijl de klok terugzet en in Melbourne een herkansing krijgt. Federer illustreerde het in een fascinerende vijfsetter tegen Stan Wawrinka: een levende legende schrijf je nooit af.



Federer leek met een lege tank te staan, nadat hij een 2-0 voorsprong in sets had verspeeld. Een medische time out voor de beslissende vijfde set gaf hem nieuwe energie. In vijf sets (7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3) leverde Federer ook tot zijn eigen verbazing een nieuw meesterwerk af. 'Zelfs in mijn stoutste dromen had ik niet verwacht dat ik de finale van de Australian Open zou bereiken', vertelde Federer, in een kolkende Rod Laver Arena.



Federer koesterde niet alleen een score van 18-3 tegen Wawrinka, op hardcourt was het zelfs 13-0. Alleen op gravel wist Wawrinka zijn illustere landgenoot drie keer te verslaan, twee keer op Roland Garros en in de finale van het ATP-toernooi in Monte Carlo. Maar de banen in Melbourne Park zijn sneller dan in het verleden, een voordeel voor de aanvallend ingestelde spelers.