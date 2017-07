Federer kan winst Wimbledon al ruiken na magistrale show in kwartfinale

In de O2 Arena versloeg Murray zijn rivaal in de finale van de ATP World Tour Finals met plaats 1 als bonus. In Londen liet Murray tevens zijn ziel achter, nu had hij alles bereikt. Dit seizoen wilde het vanaf het eerste toernooi niet vlotten.



Bij de Australian Open liet Murray zich ontregelen door de Duitse servicespecialist Mischa Zverev, op Roland Garros speelde hij zich in vorm en verloor in de halve finales na een mooie vijfsetter van Stan Wawrinka. Toen de heup weer opspeelde, werd zijn voorbereiding op gras wreed verstoord.



Volgens de Fransman Benoit Paire hinkte Andy Murray tussen de punten door als een oude man om vervolgens als een konijn over het centrecourt van Wimbledon te rennen. Woensdag kon de `Schotse huilbaby', zoals hij door de Italiaan Fabio Fognini werd getypeerd, zijn heupblessure niet langer camoufleren. Het was bijna gênant hoe Murray in de laatste twee sets van zijn kwartfinale tegen Sam Querrey de regisseur werd van zijn eigen ondergang.