Federer is weer helemaal terug en haalt op zijn gemak halve finale

Ook in zijn halve finale tegen Stan Wawrinka geldt Federer niet langer als de favoriet. Met drie grandslamtitels (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016) trad 'Stan The Man' definitief uit de schaduw van zijn illustere landgenoot. Wawrinka kwam in Melbourne moeizaam op gang, maar met zijn fenomenale backhand overklaste hij dinsdag Jo-Wilfried Tsonga in drie sets: 7-6, 6-4, 6-3.



Zverev was voor Federer de ideale tegenstander in de kwartfinales. De 29-jarige Duitser had voor zijn gevoel al de Mount Everest beklommen door Murray te betoveren. Nu moest hij een instituut én de geschiedenis verslaan. Het was dinsdag in de Rod Laver Arena 88 titels tegen 0. Zverev speelde zijn eerste kwartfinale in een grandslamtoernooi, Federer zijn 49ste, een record.