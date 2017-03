Fans van Arsenal nemen voorschot op vertrek Wenger

De fans van Arsenal namen gisteravond al een voorschot op het vertrek van de Fransman. In een protestmars, vanaf het oude stadion Highbury naar het Emirates Stadium, zwaaiden ze met spandoeken waarop stond: 'Thanks for the memories, but it's time to say goodbye.' En: 'Wenger out, Arsenal back.'



26 jaar geleden is het dat een tamelijk onbekende Fransman van de Japanse club Nagoya Grampus Eight aantrok als trainer. Een a-typische trainer, zonder een indrukwekkende achtergrond als voetballer, maar wel iemand met vernieuwende ideeën.