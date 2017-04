Falende scheidsrechter en Ronaldo (drie goals) vellen vonnis over Bayern München: 4-2

Sprookje Leicester voorbij Het avontuur van debutant Leicester City in de Champions League is voorbij. De Engelse kampioen kon dinsdag in de tweede wedstrijd in de kwartfinales voor eigen publiek in het King Power Stadium tegen Atlético Madrid niet voor een verrassing zorgen. De wedstrijd in Leicester eindigde in 1-1. Na de 1-0 overwinning van de Madrilenen in Spanje was dit voor de Engelsen niet voldoende om verder te mogen. De Spaanse finalist van vorig seizoen kan zich opnieuw opmaken voor de halve eindstrijd. Saúl Ñíguez opende in de 26e minuut de score voor Atlético. Jamie Vardy gaf met zijn gelijkmaker in de 61e minuut Leicester nog wel hoop. Maar hoewel de Engelsen via onder anderen Vardy nog wel kansen kregen, bleven nog meer treffers uit.

Maar de kans dat de 33-jarige aanvaller in zijn carrière nog een grote internationale prijs pakt is na gisteravond weer een stukje kleiner geworden. Zoals verwacht werd zijn club Bayern München uitgeschakeld door Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League, al ging dat niet zonder slag af stoot. Na de 2-1 zege in Duitsland volgde in Estadio Bernabéu een even zwaarbevochten als twijfelachtige 4-2 overwinning na verlenging.



Begin dit jaar verlengde Robben zijn aflopende contract met Bayern met één jaar. In deze fase van zijn carrière wil hij per seizoen bekijken wat hij doet. Waarschijnlijk heeft dat vooral te maken met zijn eigen fitheid, want Robben is er de persoon niet naar om in de nadagen van zijn carrière in ergens in China of Qatar te gaan spelen.