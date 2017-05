Fabelachtige actie Benzema bezegelt Madrileense derby: Real Madrid in finale Champions League

Clubicoon Torres versierde een penalty in een duel met Real-verdediger Varane en Griezmann leek even te verkrampen door de spookbeelden van vorig jaar. In de finale van de Champions League tegen Real Madrid miste hij een strafschop in de reguliere speeltijd. Ook nu dreigde Griezmanna te missen, maar Real-doelman Navas gaf zich toch gewonnen na een rare klutsbal: 2-0.



2-0 voor 'Atleti' na 16 minuten, het hautaine Real hing groggy in de touwen. Alles wat Atletico miste in deel 1 van de Madrileense derby werd woensdagavond uit de kast gehaald. Het sentiment bij de achterban werd maximaal bespeeld, want de provocerende spandoeken van de Real-fans in het Bernabeu hadden kwaad bloed gezet. Met de tekst 'Hoe voelde het? Milaan, Lissabon?' werd verwezen naar de twee door Real gewonnen Champions Leaguefinales tegen Atletico.



Het antwoord van het rood-wit-blauwe legioen hing woensdagavond in Vicente Calderon. 'We zijn trots dat we niet zo zijn als jullie.' Te gemakkelijk was Real weggezet als de almachtige koopclub, waar geld de norm bepaalde, aldus aanvoerder Real. 'Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat wij allemaal in Beverly Hills zijn geboren. Ook wij zijn nederig.'