Europees kampioen dankzij een kacheltje op een Fins wc'tje

Verkerk, die in Lahti op de eerste afstand zijn grote concurrenten Ard Schenk en Fred-Anton Maier over een harde sneeuwrand zag vallen, deelde met niemand zijn grote geheim. 'Ik moest warm blijven, dat was me wel duidelijk. Dat wc-bezoek was mijn vorm van warming-up. De anderen gingen buiten warming-uppen. Wat met die temperatuur niet kon. Ik bleef zo lang mogelijk binnen. Dan kwamen ze kijken waar ik toch bleef. Zij waren koud en ik was nog een beetje warm. En dan ging ik er in de race gelijk tegenaan.'



Hij geeft nu, vijftig jaar na dato, toe dat het 'een klein beetje gemeen' was 'tegenover die anderen'. Hij was handig, gewiekst, een man van de psychologische oorlogsvoering. Want waar bleef Kees nou, dachten zijn tegenstanders. 'Ja, het was een beetje geniepig.'