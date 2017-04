Europeanen zorgen voor golfthriller in de VS: Garcia wint zijn 74ste major

Golffan Trump

Na Ballesteros (in 1980 en 1983) en Olazabal (in 1994 en 1999) is Garcia de derde Spanjaard die wint. Golffan Donald 'America First' Trump zal niet genoten hebben van de spectaculaire ontknoping van de Masters op de baan van Augusta National. Voor het eerst in de geschiedenis van die strijd om het groene jasje stonden twee Europeanen in het laatste finale paar op de laatste dag: de Engelsman Justin Rose (36) en de Spanjaard Sergio Garcia.



Op de loer lagen een andere Engelsman, Paul Casey, de Noord-Ier Rory McIlroy en een in de VS onbekende Belg in de persoon van Thomas Pieters. De Europeanen stalen de show in wat de Amerikanen als hun 'home of golf' zien. De 37-jarige Garcia begon zondag het sterkst en stond na zes holes twee slagen voor op Rose. Maar daarna sloeg Rose toe en produceerde Garcia enkele afzwaaiers, waardoor de Engelsman twee slagen voorsprong kon nemen. Maar op hole 14 en 15 sloeg Garcia terug met een birdie en een spectaculaire eagle, waardoor de kemphanen precies gelijk kwamen op negen onder par.



Op hole 16 - een moeilijke par 3 waar veel van hun voorgangers de bal in het water zagen eindigen - legden ze vervolgens allebei de bal dicht bij de vlag. Rose bleef koel en maakte de birdie. Garcia weifelde en kwam niet verder dan par. Op hole 17 sloeg Rose na een free drop de bal in de bunker en verspeelde op zijn beurt weer een slag. Op de laatste hole miste Garcia een korte putt voor de winst, waardoor een play-off noodzakelijk werd.